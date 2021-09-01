Хорватский экс-полузащитник «Динамо», «Локомотива» и «Амкара» Томислав Дуймович дал интервью «СЭ».

Игра с Россией на ЧМ-2018 была самой тяжелой

— Томислав, в предыдущий раз Хорватия и Россия встречались на чемпионате мира. С финала турнира прошло три года назад. Как в Хорватии за это время изменилось отношение к футболу?

— Если честно, изменилось не очень много. Все ожидали, что Хорватский футбольный союз построит стадион и тренировочную базу для национальной команды, но сделать это не получилось. Почему — не знаю. Но отмечу, что деньги вкладывались в поля клубов. Это правильный шаг. Качество игр чемпионата Хорватии улучшилось. Вы сами понимаете, на болоте в футбол играть нельзя — нормально контролировать мяч невозможно. А про национальный стадион уже речи не идет — сейчас говорят о том, что сборная будет путешествовать по стране и играть то в Загребе, то в Сплите, то в Осиеке.

— В июле Давор Шукер ушел с поста президента Хорватского футбольного союза. Почему?

— Он просто отработал два срока и ушел. На мой взгляд, Шукер много сделал для развития футбола в стране. Кто-то искал минусы в его работе и говорил, что он не слишком внедрен в чемпионат Хорватии, а ориентирован на сборную, но, думаю, Шукер неплохо поработал.

— Вернемся к чемпионату мира. Какой момент турнира стал для вас самым запоминающимся?

— Выход из группы. У Хорватии всегда были проблемы с попаданием в плей-офф. Когда мы прошли Россию в четвертьфинале, то сделали большой шаг. У нас появилась уверенность, что можем дойти до финала. Прекрасно помню ту игру — сам находился в Сочи. Меня все убеждали, что пришло время русских дойти до финала, а я аналогично говорил про Хорватию, ведь наши футболисты находились на пике. К сожалению для вас, я оказался прав!

— Игра против России была самой тяжелой?

— Думаю, да. Мы тогда уступали в счете, было трудно. Но я хочу сказать, что в плей-офф все матчи были сложными. Хорватия лишь по пенальти обыграла Данию, в овертайме победила Англию. В плей-офф нет легких противников.

Модрича заменит Ковачич

— Эта сборная Хорватии сильнее или слабее Хорватии-2018?

— Слабее. На чемпионате мира многие игроки были в расцвете сил, с международным опытом. Сейчас в сборной достаточно молодых футболистов, которым еще нужно набраться этого опыта. Но я верю, что они добьются большего.

— С Россией не сыграет Лука Модрич. Насколько это серьезная потеря? И кто его заменит?

— Луке скоро 36 лет, он не будет играть всю жизнь. Многие в Хорватии ожидают большего от Ковачича, что он заберет инициативу, когда Модрич завершит карьеру. Есть еще Влашич и Пашалич, которые могут заменить Модрича в ближайшем матче.

— В сборную впервые вызван Никола Моро. Он динамовец, вы тоже играли за бело-голубых. Что думаете о нем?

— В Хорватии считают, что его нужно было раньше вызывать в сборную. Тогда он уже адаптировался бы к партнерам и почувствовал, что значит игра за сборную. Сейчас Николе 23. Надеюсь, в сентябрьских встречах он дебютирует за сборную — может, не в первом матче, но все-таки получит игровое время. Парень хороший, грамотно читает игру, был одним из лучших в загребском «Динамо», а теперь в Москве. «Динамо» борется за чемпионство в России, так что для развития Моро это идеальный клуб.

Влашичу надоело в России

— Никола Влашич перешел в «Вест Хэм». Хороший выбор для него? В «Эвертоне» у него не получилось.

— Я давно слежу за Влашичем. Он заслужил то, что заработал своим талантом и работой. В «Эвертон» Никола попал совсем молодым, было очень трудно получать игровое время. Я смотрел большинство его матчей за «Эвертон», и везде он выглядел нормально, не хуже остальных. Проблема в том, что он попал в «Эвертон», когда у команды был неудачный период. Сейчас Влашич возвращается в АПЛ спустя четыре года, он набрался опыта, решает исходы матчей за сборную Хорватии. У него должно получиться в Англии.

— В последнее время Влашич стал играть хуже за ЦСКА. Это связано с тем, что ему надоело в России?

— Думаю, да. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич говорил об этом же — Никола все лето не знал, где продолжит карьеру, это влияло на его форму. Никола — классный игрок. Ничего страшного, что у него спад. Подобное переживают многие игроки в схожих ситуациях.

— Ивица Олич сказал, что Влашич перерос российскую лигу. Согласны?

— Он отлично провел первые два года в ЦСКА, регулярно забивал, в том числе мадридскому «Реалу». Перерос или нет — не знаю. Чтобы точно это сказать, нужно, чтобы футболист забивал по 10-15 мячей на протяжении трех сезонов. Никола показал, что может добиваться успеха в России, почему бы снова не попробовать свои силы в Англии? ЦСКА правильно сделал, что выкупил Влашича у «Эвертона», а сейчас даже заработал на трансфере. В этой ситуации выигрывают все.

— Ивица Олич сейчас работает ассистентом главного тренера сборной Хорватии. Вас не удивило, что он покинул ЦСКА всего через пару месяцев?

— Удивило. Я с ним созванивался, следил за ситуацией, хотя деталей не знаю. Естественно, жаль. Все в Хорватии были удивлены, что ЦСКА назначил главным тренером Олича, у которого не было опыта такой работы. Но от Ивицы я знаю, что его не просто назначили временщиком — изучали, анализировали, подход был верным. Он показал, что может работать главным тренером, просто нужно была практика. Не знаю, почему не срослось.

Карпин — приличный кандидат

— Что насчет сборной России? На чемпионате мира мы вышли в четвертьфинал, а на Евро-2020 не смогли пробиться в плей-офф. Какой результат удивил вас больше?

— На Евро. Я знал, что у России сильная сборная. На чемпионате мира она это доказала. Но сборная Хорватии тоже сталкивается с подобным — после побед на тебя начинают смотреть по-другому, нужно на каждую игру настраиваться максимально. Наверное, игроки сборной России думали, что на каком-то опыте смогут выиграть. Но так не бывает.

— Как сейчас оцените силу сборной России?

— Знаю, что у вас сменился тренер. Валерий Карпин — приличный кандидат. Понятно, что при Станиславе Черчесове сборная не вышла в плей-офф, но вся вина не лежит целиком на тренере, можно было и довериться ему. Я знаю, что Россия может играть лучше, но это нужно доказывать в каждом матче.

— Кто, на ваш взгляд, главные звезды сборной России?

— Мне нравится, как играет Алексей Миранчук. Мой бывший одноклубник Федор Смолов неплох в последнее время, много забивает. Головин и Черышев тоже выделяются. Все это игроки с международным опытом. Знаю, что в сборную вызвали достаточно молодых. Они однозначно будут приносить сборной пользу.

— Но вас не удивило, что Артем Дзюба не был включен в состав?

— Удивило. Но раз так решили, значит, взяли курс на омоложение сборной. В Хорватии то же самое — все хотят играть до 40 лет, но это не совсем правильно. Тренер сам знает, какую пользу он получит от Дзюбы и какие могут быть минусы от его вызова.

Шансы — 50/50

— Как бы вы оценили шансы России и Хорватии попасть на чемпионате мира?

— У всех одинаковые шансы. Терять очки никому нельзя. Хорватия сейчас не в лучшем состоянии, а России нужно привыкнуть к новому тренеру. Шансы в сегодняшней игре — 50/50. Я не отдаю предпочтение никому из соперников. Мы тоже не очень грамотно играли на старте, были проблемы. У России много молодых амбициозных парней, они будут выкладываться на все сто, тем более дома. Да, у хорватов не будет Модрича, зато есть Перишич, Ковачич, Влашич, Пашалич — это игроки с серьезным опытом. Нам тоже нужно побеждать, ведь еще одно поражение хорватская общественность не примет.

— Каков ваш прогноз?

— Хочу, чтобы Хорватия выиграла. Но поставлю на ничью — 1:1.

России нужно строить футбольные поля

— В России до сих пор действует ограничение на иностранных игроков, как было и в ваши времена. Сейчас максимум восемь иностранных игроков в команде. Вам не кажется, что лимит надо убрать?

— Этот вопрос остро стоял всегда. Вечная битва между грандами и маленькими клубами. Думаю, если бы «Зенит» мог, он бы выпускал на поле только иностранцев. Можно отменить, почему нет. Лимит ограничивает тот же «Зенит» в Лиге чемпионов. Но я считаю, российским игрокам лимит не помогает развиваться. Удивительно — у вас большая страна, а качественных футболистов мало.

— На ваш взгляд, что в России должны сделать для скачка сборной к финалу чемпионата мира, как сделала Хорватия?