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Сегодня, 14:00

У Месси восемь наград ЧМ-2022

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Лионель Месси.
Фото AFP
Капитан сборной Аргентины помимо золотой медали получил еще семь индивидуальных призов — лучшему игроку всего турнира и нескольких матчей, а также второму бомбардиру.

Лучший игрок чемпионата

«Золотой мяч» — Лионель Месси (Аргентина, 7 матчей, 7 голов)
«Серебряный мяч» — Килиан Мбаппе (Франция, 7 матчей, 8 голов)
«Бронзовый мяч» — Лука Модрич (Хорватия, 7 матчей, 0 голов)

Список 10 номинантов на приз лучшему игроку чемпионата ФИФА объявляет после полуфиналов. До конца финального матча представители СМИ и члены экспертной группы ФИФА голосованием определяют лучшего. Он награждается «Золотым мячом». Футболисты, занявшие второе и третье места, получают «Серебряный мяч» и «Бронзовый мяч» соответственно.

Обладателями «Золотого мяча» становились:

Обладатели «Золотого мяча».
Игроки сборной Аргентины празднуют победу. 11 причин, почему Аргентина стала чемпионом мира

Лучший бомбардир чемпионата

«Золотая бутса» — Кильян Мбаппе (Франция, 7 матчей, 8 голов)
«Серебряная бутса» — Лионель Месси (Аргентина, 7 матчей, 7 голов)
«Бронзовая бутса» — Оливье Жиру (Франция, 6 матчей, 4 гола)

Лучший бомбардир чемпионата награждается «Золотой бутсой». Если два и более футболиста забивают одинаковое число мячей, победитель определяется по дополнительному критерию — числу голевых передач. Если и этот показатель оказывается одинаковым, учитывается число минут, проведенных на поле, — преимущество получает тот, кто сыграл меньше. По четыре мяча на ЧМ-2022 забили Оливье Жиру и Хулиан Альварес. Обладателем «Бронзовой бутсы» стал француз, который провел на одну игру меньше.

Лучшими бомбардирами чемпионатов мира становились:

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира.
Килиан Мбаппе. Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

Лучший вратарь чемпионата

«Золотая перчатка» — Эмилиано Мартинес (Аргентина, 7 матчей, 8 пропущенных голов, 3 сухих матча)

Лучший вратарь чемпионата, которого определяют члены экспертной группы ФИФА, награждается «Золотой перчаткой». До 2006 года включительно приз носил имя Льва Яшина.

Ранее приз завоевывали:

Обладатели «Золотой перчатки».
Эмилиано Мартинес. «Я сожру тебя живьем!» Как вечно запасной вратарь стал одним из важнейших людей в карьере Месси

Лучший молодой игрок

Энцо Фернандес (Аргентина, 21 год, 7 матчей, 1 гол)

На приз лучшему молодому игроку чемпионата могут претендовать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2000 года. Имя победителя определяют члены экспертной группы ФИФА.

Ранее лучшими становились:

Лучшие молодые игроки чемпионатов мира.
Эмилиано Мартинес, Килиан Мбаппе, Софьян Амрабат. Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Приз честной игры

Сборная Англии (5 матчей, 1 жк, 0 кк)

Приз честной игры вручается команде, которая продемонстрировала лучшие аспекты фейр-плей. В качестве кандидатов рассматриваются все сборные, которые вышли из группы.

В предыдущие годы приз получали:

Приз честной игры.
Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Лучший игрок матча

В ходе чемпионата мира-2022 приз лучшему игроку матча получили 54 футболиста.

Пять раз лучшим признавался Лионель Месси (Аргентина), три награды получил Килиан Мбаппе (Франция), по два раза были отмечены Яссин Буну (Марокко), Доминик Ливакович, Лука Модрич (оба — Хорватия) и Кристиан Пулишич (США). По разу награждены Венсан Абубакар, Дэвис Эпасси (оба — Камерун), Мухаммед Аль-Уваис (Саудовская Аравия), Гарет Бэйл (Уэльс), Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Криштиану Роналду (все — Португалия), Эннер Валенсия (Эквадор), Федерико Вальверде, Джорджиан де Арраскаэта (оба — Уругвай), Гави, Альваро Мората (оба — Испания), Коди Гакпо, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Дэви Классен (все — Нидерланды), Йошко Гвардиол, Андрей Крамарич (оба — Хорватия), Сюити Гонда, Ао Танака (оба — Япония), Антуан Гризманн, Оливье Жиру (оба — Франция), Кевин Де Брейне (Бельгия), Гранит Джака, Янн Зоммер (оба — Швейцария), Булайе Диа, Калиду Кулибали (оба — Сенегал), Митчелл Дюк, Мэттью Леки (оба — Австралия), Хаким Зиеш, Ашраф Хакими (все — Марокко), Каземиру, Неймар, Ришарлисон (все — Бразилия), Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака (все — Англия), Мохаммед Кудус (Гана), Аисса Лайдуни, Вахби Хазри (оба — Тунис), Роберт Левандовски (Польша), Алексис Макаллистер (Аргентина), Гильермо Очоа, Луис Чавес (оба — Мексика), Кейшер Фуллер (Коста-Рика), Кай Хаверц (Германия), Хван Хи Чхан (Корея), Рузбех Чешми (Иран).

Лучшие по оценкам «СЭ».
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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