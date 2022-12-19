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Сегодня, 16:30

Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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И одним из величайших спортсменов в истории.

Лео Месси и его история последнего похода за Кубком мира приковала внимание всех, кто включал этот ЧМ. Приковала настолько, что даже самые яркие выступления других звезд отходили на второй план. Так случилось и с Килианом Мбаппе, который провел выдающийся финал и турнир в целом, но все равно остался в тени бородатого аргентинца. Несправедливо!

Лионель Месси празднует гол в&nbsp;финале ЧМ-2022 Аргентина&nbsp;&mdash; Франция (3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2) на&nbsp;стадионе &laquo;Лусаил&raquo; в&nbsp;Лусаиле. Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022

Кажется, мы до сих пор не до конца осознаем масштаб французской «десятки». Килиан в 19 лет выиграл чемпионат мира в роли одной из ключевых фигур сборной. Затем за 180 миллионов евро перебрался в «ПСЖ», став вторым по стоимости футболистом в истории игры. В Париже бил рекорды результативности и в конце концов получил зарплату больше, чем у Месси и Неймара.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Многие, объясняя феномен Месси, говорят, что Лео превратил волшебство в повседневность. А чем Мбаппе хуже? Этого парня, которому через день после финала стукнет всего 24, прошлым летом уламывал остаться во Франции лично президент страны Эммануэль Макрон. Он же утешал Килиана после финального свистка на «Лусаиле». Просто посмотрите на это фото — Мбаппе как будто не обращает на президента внимания. Кажется, даже Месси и Роналду с их статусом выказали бы больше пиетета. Килиан же знает себе цену уже сейчас.

Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

И правильно делает. На секундочку, Мбаппе — лишь второй футболист в истории, сумевший оформить хет-трик в финале чемпионата мира. В последний раз такое удавалось англичанину Джеффу Херсту в дряхлом 1966-м. А еще в свои неполные 24 француз забил 12 голов в 14 матчах ЧМ. Такая же статистика — у короля Пеле, с которым они делят шестое место. Более эффективными бомбардирами на мундиалях были всего два футболиста — Герд Мюллер (13 голов в 14 играх) и Жюст Фонтен (13 голов в 6 играх), но в их времена футбол был более открытым и результативным. Мало у кого есть сомнения, что Мбаппе закончит карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории ЧМ. Для этого ему осталось забить всего четыре мяча, в два раза меньше, чем он наколотил в Катаре.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Эпоха Роналду и Месси — одна из самых выдающихся в истории спорта. Это продолжительный отрезок, за который все уже успели привыкнуть к двоецарствию. Победа Лео в Катаре — один из заключительных моментов этой эпохи. И символично, что в финале мы увидели во всей красе преемника великих. Того, кто готов переписать любое достижение, записанное в футбольных анналах. Главным конкурентом Мбаппе в ближайшее десятилетие должен стать Эрлинг Холанн, такой же сумасшедший бомбардир, не обращающий внимания на цифры футбольных хроник. Но Холанну не очень повезло со сборной (Норвегия в последний раз отбиралась на ЧМ в 1998-м), Мбаппе же в составе сборной Франции будет на виду на каждом крупном турнире и просто не даст возможности забыть о себе.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

Килиан уже великий футболист. И дело не только в его достижениях. Вспомните, как закончился чемпионат Европы для Франции полтора года назад. Мбаппе не забивает решающий пенальти Швейцарии и едет домой. Проклятия соотечественников, разгром в прессе, мысли об уходе из сборной — все это Мбаппе пережил в 22 года. Пережил, чтобы в финале ЧМ трижды подойти к точке и хладнокровно реализовать все три удара. Это менталитет победителя, заключенный в одаренное потрясающей генетикой и прокачанное тренировками тело. Родители Килиана с детства направили сына по пути величия. Он идет по этой дороге широкими шагами и на длинной дистанции вполне может обойти и Месси, и Роналду. После финала на «Лусаиле» вряд ли остались сомневающиеся.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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