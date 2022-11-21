Биография Луи ван Гала: смерть жены, тренерский триумф, рак простаты

История главного тренера сборной Нидерландов по футболу.

Луи ван Гал

Полное имя: Алоизиюс Паулюс Мария (Луи) ван Гал

Дата рождения: 8 августа 1951 года (71 год)

Прозвища: Железный Тюльпан, Тюльпанный Генерал, Король Луи

Рост: 185 см

Должность: главный тренер сборной Нидерландов по футболу

Луи ван Гал — известный голландский специалист, который славится своим упрямым характером и особой философией. Он не смог стать выдающимся игроком, зато трижды возглавлял сборную Нидерландов и работал в топовых клубах. Расскажем подробнее о Короле Луи.

Луи ван Гал (в центре). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Детство и юность

Луи ван Гал родился 8 августа 1951 года в столице Нидерландов Амстердаме. Будущий тренер рос в многодетной семье, где помимо него еще было восемь детей. Луи — самый младший в семье ребенок. Родители воспитывали своих детей в строгости и прививали им дисциплину, что сказалось на характере ван Гала.

Жила семья футболиста рядом со стадионом «Де Мер», где играл один из самых главных футбольных клубов страны «Аякс». Позже Луи начал выступать за любительскую команду «Де Мер».

Луи ван Гал в молодости. Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Ван Гала сначала пригласили в молодежку «Аякса», а затем он попал в основу. Правда, выиграть конкуренцию у своих оппонентов молодому хавбеку не удалось. И ему пришлось перейти в «Антверпен». За пять лет в бельгийском клубе он сыграл всего 43 матча и забил семь голов. Следом голландец вернулся на родину, выступал за «Телстар» и «АЗ», но дольше всего он играл в «Спарте» из Роттердама — 248 матчей и 26 голов.

Игроком ван Гал был достаточно средним, поэтому поиграть в топовых командах ему не удалось, да и вызова в сборную Нидерландов он тоже не получал.

Профессиональную карьеру футболиста ван Гал завершил в возрасте 36 лет, после чего принял решение стать тренером. Первое время он занимал должность ассистента главного тренера в «АЗ», а с 1989 года помогал Лео Бенхаккеру в «Аяксе». Когда Бенхаккер оставил свой пост, Луи доверили освободившееся место.

Ван Гал ярко проявил себя как главный тренер, завоевав больше 10 трофеев с «Аяксом». В 1997-м Луи встал у руля «Барселоны». За три года в каталонском клубе он дважды выиграл чемпионат Испании и по разу Кубок страны и Суперкубок УЕФА.

Успехи ван Гала позволили ему возглавить сборную Нидерландов. Но с этого момента начался неудачный период в его тренерской карьере. Отобраться на чемпионат мира-2002 с национальной командой не получилось, и он оставил свой пост. В 2002-м он вернулся в «Барселону», но с ним каталонцы стали лишь 12-ми. И ему вновь пришлось уйти.

Ван Гал взял небольшую паузу в тренерстве и стал техническим директором «АЗ», но вскоре возглавил команду и сенсационно привел ее к золотым медалям в чемпионате страны.

После этого триумфа голландец вернулся в большой футбол. Сначала он возглавил «Баварию». При нем мюнхенцы стали чемпионами Германии, выиграли Кубок и Суперкубок страны.

В 2012 году Луи вернулся в сборную Нидерландов. На этот раз голландцам удалось без проблем отобраться на ЧМ в Бразилии. На самом мундиале команда дошла до полуфинала. В матче за бронзу они обыграли хозяев турнира и уехали домой с медалями.

Уже в 2014-м Луи занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». У ван Гала с «красными дьяволами» получилось лишь завоевать Кубок Англии.

С 2016 по 2021 год ван Гал брал паузу в работе. При этом в 2019-м он официально объявлял о завершении тренерской карьеры. Однако все же решился поехать на ЧМ-2022 со сборной Голландии, встав в третий раз у руля национальной команды.

Луи ван Гал и Уэйн Руни. Фото Global Look Press

Достижения

Будучи футболистом, Луи не удалось завоевать трофеев, а вот как тренеру ему есть чем похвастаться.

«Аякс»

Трехкратный чемпион Нидерландов (1993/94, 1994/95, 1995/96)

Обладатель Кубка Нидерландов (1992/93)

Трехкратный обладатель Суперкубка Нидерландов (1993, 1994, 1995)

Победитель Лиги чемпионов (1994/95)

Обладатель Кубка УЕФА (1991/92)

Обладатель Суперкубка УЕФА (1995)

Обладатель Межконтинентального кубка (1995)

«Барселона»

Двукратный чемпион Испании (1997/98, 1998/99)

Обладатель Кубка Испании (1997/98)

Обладатель Суперкубка УЕФА (1997)

«АЗ»

Чемпион Нидерландов (2008/09)

«Бавария»

Чемпион Германии (2009/10)

Обладатель Кубка Германии (2009/10)

Обладатель Суперкубка Германии (2010)

«Манчестер Юнайтед»

Обладатель Кубка Англии (2015/16)

Сборная Нидерландов

Бронзовый призер чемпионата мира-2014

Личные награды

Тренер года по версии Onze d'Or (1995)

Лучший тренер по версии журнала World Soccer (1995)

Дважды лучший тренер Нидерландов (2007, 2009)

Футбольный тренер года в Германии (2010)

Лучший тренер в истории футбола по версии журнала France Football — 18-е место (2019)

Рыцарь ордена Оранских-Нассау (1997)

Луи ван Гал. Фото Global Look Press

Личная жизнь

В 1973 году ван Гал в первый раз женился. Его избранницей стала Фернанда Оббес, с которой он несколько лет состоял в отношениях. Познакомились они рано, когда ему было 18, а ей — всего 16. В браке у них родились девочки Рената и Бренда. В 1994 году супруга тренера скончалась после обнаружения у нее рака, что стало для него ударом.

Лишь спустя много лет, когда выросли его дети, он решился на второй брак. В 2008 году ван Гал расписался с Труус.

Весной 2022 года голландский специалист сделал шокирующее заявление, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты. При этом футболисты и тренерский штаб не знали о диагнозе своего тренера. Сейчас ван Гал проходит лечение.