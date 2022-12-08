Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2022 с Хорватией, сообщает ТАСС.

Также в конце пресс-конференции у пресс-атташе спросили о состоянии кота, на что он ответил: «С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует».

7 декабря в социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса, на которой пресс-аташе национальной команды сбросил кота со стола.

Матч 1/4 финале ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — в 18.00 (мск).