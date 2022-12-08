Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Нидерландов.

«В принципе Родриго де Пауль в порядке. Посмотрим на сегодняшней тренировке, как будем формировать команду. Всегда после игры есть футболисты, которые тренируются отдельно. Сегодня мы примем решение исходя из того, как мы представляем игру. Де Пауль и Ди Мария тренировались вчера. Но впереди еще день и тренировка, чтобы увидеть команду. Всегда после тренировки игроки остаются пробивать пенальти. Но когда ты подходишь к мячу после игры, это лотерея. Любая из восьми команд, оставшихся в гонке, заслуживает того, чтобы выйти в финал. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», — цитирует специалиста пресс-служба сборной Аргентины.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет против Нидерландов в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 22.00 (мск).