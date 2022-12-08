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«Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии

Отдел футбола «СЭ»
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Пресс-атташе сборной Бразилии выкинул кота со стола.
Фото AFP
Кажется, у пресс-атташе проблемы.

Пресс-конференция сборной Бразилии перед четвертьфиналом с Хорватией стала самой резонансной на чемпионате мира. Но не из-за ответов Винисиуса, а из-за инцидента с котом, который неожиданно поучаствовал в брифинге.

Поначалу кот лежал рядом с футболистом, но во время пресс-конференции запрыгнул на стол. Пресс-атташе сборной Бразилии сначала погладил животное, а затем схватил кота за шкирку и бросил на пол.

Винисиус улыбнулся и продолжил отвечать на вопросы. Но поступок сотрудника медиакоманды сборной Бразилии вызвал бурную реакцию.

«Этот парень, бросивший кота как тряпичную куклу, просто придурок», — написал журналист Костас Лианос.

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Колумнист Эндрю Гурди задается вопросом, как кот попал на мероприятие и стоило ли так грубо к нему относиться.

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«У этого парня нет понимания, как вести себя с котом-репортером, который просто хотел задать вопрос», — предположили в комментариях.

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«Сотрудник пресс-службы Бразилии шокировал журналистов», — с таким заголовком вышел материал английского таблоида Daily Mail.

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Американская организация PETA, которая борется за права животных, не осталась в стороне: «Что не так с этим парнем? В следующий раз, когда он встретит кошку, он должен улыбаться и смеяться, как Винисиус, а не вести себя настолько грубо. Мы надеемся, что кто-то присмотрит за этим котом, который, видимо, бездомный, как и многие другие».

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Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» тоже осудил поступок сотрудника сборной Бразилии: «Если бы так преcc-атташе Бразилии взяли бы за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно. Убежден, что он живодер и гад в таких вещах. Его нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на большую сумму, а деньги передать в приют, где есть котики и собачки. Потому что это из рук вон выходящий поступок. Пресс-атташе Бразилии — козлина».

«Когда кошку берут, как он это сделал... За спину, ладонью за всю кожу! Он как бы вырвал кожу из позвоночника, он нанес большую боль, травму кошке. Это страшная боль для нее. Как она еще не закричала? Так взять двумя руками по всему позвоночнику... Это не массаж», — добавил знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

Главный мем сделали в Бразилии: кот мстит пресс-атташе сборной за инцидент на брифинге Винисуса.

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А затем созывает свою пресс-конференцию, с которой его уже никто не вышвырнет:

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