Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:39

Запашный — о поступке пресс-атташе Бразилии: «Его воспитание оставляет желать лучшего»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на эпизод во время пресс-конференции сборной Бразилии, когда пресс-атташе команды схватил кота и сбросил его со стола.

«Отношение к животным в современном мире сильно изменилось за последние несколько лет. Если вспомним знаменитый фильм «Бриллиантовая рука», Миронов откинул кошку ногой, и это более грубый поступок, нежели действия пресс-атташе сборной Бразилии. Современный человек должен понимать: подобное поведение с животными общество сегодня не примет. Он мог бы сделать гораздо мягче и человечней, но поступил так, как посчитал нужным. Такое поведение не красит, но и нагнетать бы не стал. Кошка жива, здорова, а воспитание этого человека явно оставляет желать лучшего!» — приводит слова Запашного Sport24.

9 декабря Бразилия сыграет против сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Пресс-атташе сборной Бразилии выкинул кота со&nbsp;стола. «Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии

Источник: Sport24
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Эдгард Запашный
1
0
Читайте также
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Филлипс: «Не могу спорить с тем, что нахожусь на скамейке запасных»
Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии
Скалони — о матче Аргентина — Нидерланды: «Встретятся две команды, которые всегда стараются атаковать»
Эвра считает, что Франция разгромит Англию в матче 1/4 чемпионата мира-2022 в Катаре
Дмитрий Куклачев считает, что сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота на пресс-конференции
Магуайр: «В «МЮ» меня критикуют куда сильнее, чем в сборной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии

Филлипс: «Не могу спорить с тем, что нахожусь на скамейке запасных»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости