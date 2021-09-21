Карпин: «Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины, по которым включил форварда Артема Дзюбу в расширенный список национальной команды.

Специалист также прокомментировал отказ игрока от вызова в сборную для подготовки к октябрьским матчам отбора к ЧМ-2022. Сегодня, 21 сентября, футболист сообщил, что решил не принимать приглашение в национальную команду.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, и он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе и тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», — рассказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

8 октября сборная России примет Словакию, 11-го на выезде сыграет со Словенией в матчах отбора к ЧМ-2022.