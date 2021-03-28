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Евсеев оценил игру Дзюбы в матче со сборной Словении

10:45
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Зенитовец снова доказал, что он лидер сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба обставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова всего 1 гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне», — написал Евсеев.

В матче со сборной Словении Дзюба забил два гола и помог команде одержать победу.

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