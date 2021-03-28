Евсеев оценил игру Дзюбы в матче со сборной Словении
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Зенитовец снова доказал, что он лидер сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба обставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова всего 1 гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне», — написал Евсеев.
В матче со сборной Словении Дзюба забил два гола и помог команде одержать победу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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