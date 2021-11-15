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Ветеран ЦСКА: «Зачем Карпину уходить? Он прекрасно знал, с какими идиотами ему придется работать»

22:55
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Если Карпин собирается уйти из сборной, встает вопрос: А зачем тогда приходил? Он, что, не знал куда идет, не знал с кем ему придется работать? Он прекрасно понимал, с какими идиотами ему придется работать. С этими игроками нужно с чистого листа начинать работать. Все им разжевывать, куда бежать, куда отдавать передачу. А Карпин, видимо, этого делать просто не умеет. Не из каждого хорошего игрока выходит качественный тренер. Никакие стыки мы не пройдем. Тут даже не про тренера речь. У нас совсем нет игроков, которые соответствуют европейскому уровню. Только Головин, наверное. Мы сами себе изуродовали весь футбол. Закормили юных ребят миллионами. У них все хорошо, зачем им напрягаться? Они только и думают о деньгах, никакие победы им не интересны», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

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