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27 июля, 11:10

Пирло: «Я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии»

Сергей Филин
Андреа Пирло.
Фото Global Look Press

Андреа Пирло сообщил, что его кандидатура больше не рассматривается на должность главного тренера сборной Италии. Об этом 47-летний специалист заявил в своих соцсетях.

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии», — написал Пирло.

Андреа Пирло.У Пирло проблемы в Италии из-за контракта с российским букмекером. Его назначение в сборную под вопросом

Ранее глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго решил на время остановить процедуру назначения специалиста.

С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Андреа Пирло
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Сборная Италии по футболу
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Камоцци о неназначении Пирло тренером сборной Италии: «С этим психическим заболеванием правительства должны покончить»

В FONBET сожалеют о вмешательстве политики в назначение Пирло тренером сборной Италии
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