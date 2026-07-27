Пирло: «Я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии»

Андреа Пирло сообщил, что его кандидатура больше не рассматривается на должность главного тренера сборной Италии. Об этом 47-летний специалист заявил в своих соцсетях.

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии», — написал Пирло.

Ранее глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго решил на время остановить процедуру назначения специалиста.

С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.