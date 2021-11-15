Александр Петраков: «Молодежь боснийцев захочет показать себя, чтобы их кто-то увидел»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

«Да, победа нам нужна, - цитирует специалиста УАФ. - Будем играть на нее. Что касается боснийцев, то молодежь захочет показать себя, чтобы их кто-то увидел. Жду очень сложную игру.

Сейчас пройдет тренировка. Все 25 футболистов здоровы, все тесты отрицательные. Я не буду следить за матчем Финляндия - Франция и говорить ребятам ничего тоже не буду».

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.