Губерниев: «Надеюсь, что Карпин продолжит работу в сборной, нельзя бросать команду на полпути!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Думаю, что слова о возможном уходе из сборной — это кокетничество со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути. Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной. Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца! Помните, я говорил перед матчем, что в Хорватии главное не обосраться? Не скажу, что наши обосрались, но выглядели крайне неубедительно. Это горькое поражение нужно поскорее забывать и двигаться дальше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.