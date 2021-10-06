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Тренер сборной России Карпин высказался о состоянии Захаряна и Глушакова

Главный тренер сборной России Карпин рассказал о состоянии Захаряна и Глушакова
19:50
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, которые испытывали проблемы со здоровьем.

— Каково состояние Захаряна и Глушакова?

— Сделали уже упражнения. Посмотрим, как подействовала нагрузка и будем уже решать.

— Тесты на физическую готовность уже пришли?

— Мы не делали тестов на физическую готовность.

— Вы вчера говорили.

— Анализы крови пришли. У некоторых игроков есть небольшой перегруз, у тех, кто играл в Лиге чемпионов, кто-где.

6 октября сборная России провела тренировку в полном составе. Все футболисты занимались в общей группе.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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