Тренер сборной России Карпин высказался о состоянии Захаряна и Глушакова
Главный тренер сборной России Карпин рассказал о состоянии Захаряна и Глушакова
19:50
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, которые испытывали проблемы со здоровьем.
— Каково состояние Захаряна и Глушакова?
— Сделали уже упражнения. Посмотрим, как подействовала нагрузка и будем уже решать.
— Тесты на физическую готовность уже пришли?
— Мы не делали тестов на физическую готовность.
— Вы вчера говорили.
— Анализы крови пришли. У некоторых игроков есть небольшой перегруз, у тех, кто играл в Лиге чемпионов, кто-где.
6 октября сборная России провела тренировку в полном составе. Все футболисты занимались в общей группе.
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