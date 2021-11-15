Валерий Карпин: «Головин в сборной не показывает все, на что способен»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника команды Александра Головина.

«Головин — мастеровитый футболист, который, к сожалению, в сборной не показывает все, на что он способен. Он может намного больше», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Россия уступила Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.