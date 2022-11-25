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Сегодня, 22:05

Валенсия первым в истории ЧМ забил шесть голов подряд за страну из Южной Америки

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Эннер Валенсия забил шесть последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира, сообщает Squawka.

33-летний игрок отличился в матче группового раунда ЧМ-2022 против сборной Нидерландов (1:1). В первой игре турнира с Катаром (2:0) Валенсия оформил дубль.

На ЧМ-2014, в котором Эквадор принимал участие, Валенсия забил три гола. Турнир в 2018 году сборная страны пропустила.

Таким образом, Валенсия стал первым игроком в истории ЧМ, забившим шесть голов подряд на турнире за южноамериканскую страну.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: Squawka
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Эквадора по футболу
Эннер Валенсия
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