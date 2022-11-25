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Сегодня, 22:02

Англичане встали на колено перед матчем ЧМ-2022 против США. Американцы не стали этого делать

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с США.
Фото Reuters

Футболисты сборной Англии встали на одно колено перед матчем 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Игроки сделали это в поддержку движения Black Lives Matter (с английского языка — «жизни черных имеют значение»). Это общественное движение, которое выступает против расизма и насилия против темнокожих.

Англичане выступают с подобной акцией во втором матче подряд — перед стартовым свистком игры 1-го тура против Ирана (6:2) они также встали на одно колено.

Сборная Англии лидирует в группе B на ЧМ-2022 с 3 очками, США идет на третьей строчке с 1 очком.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Англия — США.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
США

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Сборная США по футболу
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