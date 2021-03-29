Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Словакии рассказал о состоянии здоровья игроков перед матчем с Россией

18:38
Теги:

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России.

— Какое состояние здоровья у игроков? Вы говорили, что у вас 9 футболистов не смогут принять участие в матче с Россией.

— Что касается состояния здоровья, то Петер Пекарик и Ондрей Дуда вернулись в команду. Давид Ганцко, который не доиграл прошлый матч, не имеет повреждений. Но мы будем отталкиваться от его самочувствия. Все узнаем сегодня после тренировки. Состояние остальных игроков именно такое, какое должно быть после двух матчей.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...