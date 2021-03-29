Тренер сборной Словакии рассказал о состоянии здоровья игроков перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России.

— Какое состояние здоровья у игроков? Вы говорили, что у вас 9 футболистов не смогут принять участие в матче с Россией.

— Что касается состояния здоровья, то Петер Пекарик и Ондрей Дуда вернулись в команду. Давид Ганцко, который не доиграл прошлый матч, не имеет повреждений. Но мы будем отталкиваться от его самочувствия. Все узнаем сегодня после тренировки. Состояние остальных игроков именно такое, какое должно быть после двух матчей.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)