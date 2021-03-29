Полузащитник сборной Словакии поделился впечатлениями от работы с Черчесовым в «Легии»

Полузащитник сборной Словакии Андрей Дуда поделился впечатленями от работы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Дуда выступал за «Легию» с 2014 по 2016 год и тренировался под руководством Черчесова, который работал в польском клубе.

— Какие у тебя воспоминания от совместной работы с Черчесовым?

— Я его знаю очень хорошо. Конечно, это было давно. Мы прекрасно помним тот результат — чемпионство и победа в Кубке. У меня с ним самый позитивный опыт работы, — ответил Дуда.

— Боялся ли ты его методов тренировок в Польше?

— Когда я приехал в Польшу, меня пугали тем, что Черчесов — очень требовательный тренер. Действительно, тренировки были непростыми. Но мы достигли тех целей, которые стояли перед нами. У него был свой стиль, но цель была выполнена.

Матч Словакия — Россия пройдет 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров в активе сборной России 6 очков, у словаков — 2.

(Владимир Пушкарев)