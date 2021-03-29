Лукаку и де Брейне не сыграют полный матч против Белоруссии
18:53
Футболисты сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне не будут играть все 90 минут в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Белоруссии, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.
«Лукаку и Мартинес будут участвовать в игре, но я уже могу сказать, что они не сыграют 90 минут, — цитирует специалиста Football Italia 29 марта. — Это точно, потому что они много сил отдали в первых двух матчах. Они сегодня будут тренироваться. Посмотрим, как они себя чувствуют и насколько они будут готовы играть».
Матч Бельгия — Белоруссия состоится 29 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.
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