Лукаку и де Брейне не сыграют полный матч против Белоруссии

Футболисты сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне не будут играть все 90 минут в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Белоруссии, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

«Лукаку и Мартинес будут участвовать в игре, но я уже могу сказать, что они не сыграют 90 минут, — цитирует специалиста Football Italia 29 марта. — Это точно, потому что они много сил отдали в первых двух матчах. Они сегодня будут тренироваться. Посмотрим, как они себя чувствуют и насколько они будут готовы играть».

Матч Бельгия — Белоруссия состоится 29 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.