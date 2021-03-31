Тренер сборной Словакии прокомментировал победу над Россией

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России (2:1).

«Матч прошел так, как мы и ожидали, — цитирует Тарковича официальный сайт УЕФА 31 марта. — Дело было в правильном подходе. Я рад, что команда начинает возвращаться к жизни. Игроки должны строить отношения — я верю, что это продолжится в положительном направлении. Сегодня мы можем быть полны эйфории после отличного результата, но мы должны также проанализировать неудачные игры».

В составе победителей отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У гостей забил Мариу Фернандес.