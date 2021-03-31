Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Словакии прокомментировал победу над Россией

01:43
Штефан Таркович. Фото Словацкий футбольный союз.
Штефан Таркович. Фото Словацкий футбольный союз.
Теги:

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России (2:1).

«Матч прошел так, как мы и ожидали, — цитирует Тарковича официальный сайт УЕФА 31 марта. — Дело было в правильном подходе. Я рад, что команда начинает возвращаться к жизни. Игроки должны строить отношения — я верю, что это продолжится в положительном направлении. Сегодня мы можем быть полны эйфории после отличного результата, но мы должны также проанализировать неудачные игры».

В составе победителей отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У гостей забил Мариу Фернандес.

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1361
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...