Тренер сборной Словакии прокомментировал победу над Россией
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Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России (2:1).
«Матч прошел так, как мы и ожидали, — цитирует Тарковича официальный сайт УЕФА 31 марта. — Дело было в правильном подходе. Я рад, что команда начинает возвращаться к жизни. Игроки должны строить отношения — я верю, что это продолжится в положительном направлении. Сегодня мы можем быть полны эйфории после отличного результата, но мы должны также проанализировать неудачные игры».
В составе победителей отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У гостей забил Мариу Фернандес.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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