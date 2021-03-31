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«Хочется дарить улыбки и радость». Миранчук — об отборочном турнире ЧМ-2022

01:34
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) отметил, что на данной стадии каждая игра важна.

— В сентябре матч против Хорватии. Он будет решающим?

— Тут каждый матч — это серьезный этап. Всегда за что-то боремся и за что-то играем. До сентября поживем и увидим. Это такой престижный турнир и будем делать все, чтобы радовать болельщиков. Хочется дарить улыбки и радость. Будем стараться.

(Данил Алешин)

Словакия — Россия

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