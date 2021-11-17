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Смородская назвала сборную, с которой России предпочтительнее играть в стыках

22:23
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от стыковых матчей сборной России к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Там такие у нас соперники намечаются тяжелые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжелые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония — лучше всех! Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но все бывает, это спорт. Все зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: легких путей нет», — сказала Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома, как команда из первой корзины.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты