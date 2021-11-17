Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

«Тревожит, как будет реагировать общественность и, самое главное, команда на слова Карпина, даже если он останется работать. Зря, конечно, все он это сказал. Должна быть безусловная уверенность в тренере. Когда есть червячок сомнения, он способен даже дерево огромное уронить. Интересно, что будет дальше. До марта много воды утечет. Заявление Карпина покачнуло психологическое равновесие в команде. Теплота к тренеру, к сборной была даже после поражения. Но ее стало чуточку меньше. В любом случае все можно подправить и включить батареи обогрева на полную катушку», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022.