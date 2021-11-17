У сборной Дании на ЧМ-2022 вместо логотипа спонсоров на тренировочной форме будут лозунги о борьбе за права человека
Датский футбольный союз опубликовал перечень мер, которых будет придерживаться сборная на чемпионате мира в Катаре.
Как сообщается на сайте футбольного союза, спонсоры датской сборной не будет участвовать и заниматься коммерческой деятельностью на чемпионате мира — если только эта деятельность не является активистской и частью критического диалога.
Кроме того, с тренировочной формы датчан уберут логотип спонсоров. Их заменят на лозунги о борьбе за права человека в Катаре.
Также датский футбольный союз минимизирует участие в событиях, связанных с предстоящим чемпионатом мира. Число поездок сотрудников и партнеров организации в Катар будет сокращено.
Как сообщает пресс-служба организации, руководство будет выбирать отель и исполнителей услуг для сборной в зависимости от положения работников этих предприятий и будет сотрудничать лишь с теми организациями, которые гарантируют уважение и защиту прав человека.
По итогу отборочного турнира напрямую на чемпионат мира в Катаре отобрались Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Бразилия и Аргентина.
Турнир пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.dbu.dk/nyheder/2021/november/dbu-praesenterer-nye-kritiske-tiltag-forud-for-vm-i-qatar/
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