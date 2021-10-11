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Шедевр Джикии. Защитник сборной России забил ударом через себя

11 октября, 22:17
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Защитник сборной России Георгий Джикия стал автором гола в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он увеличил преимущество российской команды в первом тайме — 2:0.

Причем защитнику удался потрясающий удар. Джикия прекрасно сориентировался в штрафной и нанес с близкого расстояния удар через себя. Голкипер словенцев Ян Облак в отчаянном прыжке дотянулся до мяча, но не смог выбить его из ворот.

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры