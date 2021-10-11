Шедевр Джикии. Защитник сборной России забил ударом через себя
11 октября, 22:17
Защитник сборной России Георгий Джикия стал автором гола в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он увеличил преимущество российской команды в первом тайме — 2:0.
Причем защитнику удался потрясающий удар. Джикия прекрасно сориентировался в штрафной и нанес с близкого расстояния удар через себя. Голкипер словенцев Ян Облак в отчаянном прыжке дотянулся до мяча, но не смог выбить его из ворот.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю