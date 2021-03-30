Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Силкин считает, что сборную России ждет непростая игра против сборной Словакии

14:17
Теги:

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Словакии в отборе чемпионата мира 2022 года.

«Ожидаю очень непростой игры, потому что словаки постараются во что бы то ни стало взять три очка. Они уже потеряли очки с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0). Потом этих баллов им точно будет не хватать. Если они еще и дома сейчас будут проигрывать, то точно не выйдут никуда. Так что в матче с Россией словаки будут стараться на всю катушку. К счастью, не все зависит от них. Они могут сильно хотеть, но мы тоже стремимся к выходу на ЧМ.

Уверен, что тренерский штаб противопоставит сопернику свои идеи, чтобы добиться результата — пусть даже не победы, а ничьей. Даже ничейный результат в этой встрече будет неплохим», - сказал Силкин.

Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России пройдет сегодня, 30 марта, в Трнаве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2021/03/30/a_13540028.shtml

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5873
Все опросы
Как закончится матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...