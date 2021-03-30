Губерниев назвал Дзюбу настоящим бриллиантом, который надо беречь

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между сборными России и Словакии.

«У нас не просто есть шанс победу, мы будем играть на это, — сказал Губерниев «СЭ». — Я не думаю, что сборная России будет забирать преимущество, скорее всего это будет излюбленная игра на контратаках. Словакия очень сильно хочет нас обыграть, посмотрим. Я вообще рассчитываю, что мы выиграем. У нас есть Дзюба, наш капитан, от которого сборная испытывает определенную зависимость. На самом деле, это скорее хорошо, чем плохо. Это данность. С Артемом команда одна, а без него другая. Его надо беречь, потому что он самый настоящий бриллиант. Игра будет сегодня непростая, потому что сборная Словакии ранена, озлоблена и очень опасна. В любом случае я рассчитываю, что мы увезем 9 очков, и все у нас будет хорошо».

Губерниев также считает, что побитие рекорда по голам за сборную в этом матче не самая главная цель для Дзюбы.

«Побитие рекордов — это последнее дело сейчас. На первом месте — победа. Сперва нужно сделать дело, а рекорды сами все придут. Это история, как мне кажется, интереснее для журналистов, нежели для самого Дзюбы. Побьет в этом матче — молодец, мы его поздравим. И я уверен, что Саша Кержаков сделает тоже самое», — добавил Губерниев.

Матч пройдет 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе «Антона Малатинского» (Словакия, Трнава).

(Артем Бухаев)