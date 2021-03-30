Сборная России сыграет со Словакией в красной форме

Пресс-служба сборной России в Telegram-канале показала, в какой форме команда выйдет на матч 3-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 со Словакией.

Цвет вратарской футболки — зеленый, полевых игроков — красный.

Матч 3-го тура Словакие — Россия состоится сегодня, 30 марта, на арене «Стадион Антона Малатинского». В активе национальной команды 6 очков и первое место в группе H. Встреча начнется — в 21.45 (мск).