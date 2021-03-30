Сборная России сыграет со Словакией в красной форме
14:27
Пресс-служба сборной России в Telegram-канале показала, в какой форме команда выйдет на матч 3-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 со Словакией.
Цвет вратарской футболки — зеленый, полевых игроков — красный.
Матч 3-го тура Словакие — Россия состоится сегодня, 30 марта, на арене «Стадион Антона Малатинского». В активе национальной команды 6 очков и первое место в группе H. Встреча начнется — в 21.45 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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