Щенсны заявил, что знал, как Месси пробьет пенальти в матче ЧМ-2022

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны после поражения от Аргентины (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022 признался, что знал, куда пробьет Лионель Месси во время пенальти.

«Я сразу сказал арбитру, что коснулся Месси рукой по лицу, но это было по касательной. Сказал судье, что был контакт, но не думаю, что будет пенальти. Судья решил иначе, и это нормально — я смог показать себя. Сейчас я могу сказать, что знал, куда пробьет Месси, но тогда не был так уверен. Лео смотрит на вратаря на одних пенальти и сильно бьет на других. Знал, что если он и собирался нанести сильный удар, то он был бы левее меня. Я счастлив, потому что этот пенальти помог. Испытываю большое удовлетворение. Я был в долгу перед командой», — цитирует TVP Sport Щенсны.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.