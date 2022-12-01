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Сегодня, 02:17

Щенсны: «Сегодня я впервые рад проигрышу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Было тяжело, потому что мы играли против команды не нашего калибра. Они могут держать мяч 90 минут и не дать нам его даже понюхать. Играть против таких команд круто, хотя бы раз из 100 может и выиграешь. Сегодня я потерпел неудачу, но, думаю, впервые рад проигрышу. Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру — мама, жена, сын. Я люблю тебя, Лиам. Папа не придет домой!», — цитирует TVP Sport Щенсны.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Войцех Щенсны
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
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