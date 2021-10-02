Самошников не поедет в сборную России из-за травмы голеностопа
По информации «СЭ», защитник «Рубина» Илья Самошников не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за травмы голеностопа.
23-летний россиянин получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». На 23-й минуте встречи защитник гостей Алексей Козлов наступил Самошникову на голеностоп. Илья сначала попросил замену, но затем вышел на пять минут и все-таки покинул поле.
Сборной России предстоит встретиться со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Российская команда занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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