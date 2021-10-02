Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России на октябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

?? Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении



Соответсвующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб. pic.twitter.com/22rgSG48vv — Сборная России (@TeamRussia) October 2, 2021

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 13 матчей за «Спартак», на его счету 2 результативных передачи. В сентябре 25-летний футболист принял участие в играх сборной России с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), на его счету гол в ворота мальтийцев с пенальти.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией состоится 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.