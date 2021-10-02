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Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

12:42
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России на октябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 13 матчей за «Спартак», на его счету 2 результативных передачи. В сентябре 25-летний футболист принял участие в играх сборной России с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), на его счету гол в ворота мальтийцев с пенальти.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией состоится 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Иван Торопцев все материалы автора

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