Самошников пропустит первый этап октябрьского сбора сборной России из-за травмы голеностопа

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

«В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — приводит официальный сайт РФС слова Хайтина.

Согласно заявлению на сайте РФС, 23-летний Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, за день до матча против Словакии, который пройдет в Казани. Помимо встречи со словаками, российской команде предстоит игра на выезде со Словенией (11 октября).

Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора в Новогорске: https://t.co/DlTD9x6ckD pic.twitter.com/OFy1h1MV5V — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.