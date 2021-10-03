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Самошников пропустит первый этап октябрьского сбора сборной России из-за травмы голеностопа

13:56
Илья Самошников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Самошников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

«В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — приводит официальный сайт РФС слова Хайтина.

Согласно заявлению на сайте РФС, 23-летний Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, за день до матча против Словакии, который пройдет в Казани. Помимо встречи со словаками, российской команде предстоит игра на выезде со Словенией (11 октября).

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214544

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Иван Торопцев все материалы автора

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