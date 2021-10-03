Самошников пропустит первый этап октябрьского сбора сборной России из-за травмы голеностопа
Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.
«В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — приводит официальный сайт РФС слова Хайтина.
Согласно заявлению на сайте РФС, 23-летний Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, за день до матча против Словакии, который пройдет в Казани. Помимо встречи со словаками, российской команде предстоит игра на выезде со Словенией (11 октября).
Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора в Новогорске: https://t.co/DlTD9x6ckD pic.twitter.com/OFy1h1MV5V— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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