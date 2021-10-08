Сборная России с минимальным счетом победила Словакию. Все решил автогол Шкриньяра
Сборная России на стадионе в Казани принимала команду Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре. Россияне одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Все решил автогол в первом тайме. Лидер словаком Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота.
По ходу встречи словаки больше владели мячом и создали несколько опасных моментов у ворота россиян, но Матвей Сафонов выручил своих партнеров.
Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.
В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Россия — Словакия — 1:0 (1:0)
Гол: Шкриньяр, 24 — в свои ворота.
Россия: Сафонов, Терехов (Кудряшов, 80), Джикия, Дивеев, Ерохин (Чистяков, 63), Сутормин, Кузяев, Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Фомин, 46), Смолов (Заболотный, 46).
Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик, Куцка (Руснак, 64), Дуда (Грошовски, 64), Хараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64).
Предупреждения: Куцка, 52. Баринов, 84. Грошовски, 88.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Собрино (оба — Испания).
8 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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