Хорватия обыграла Кипр и продолжает лидировать в группе Н
Сборная Хорватии на выезде победила команду Кипра (3:0) в матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.
Голы забивали Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя. Также у хорватов мог отличиться Лука Модрич, но не реализовал пенальти.
В параллельном матче Словения победила Мальту (4:0). Дубль в активе Йосипа Иличича.
Хорватия набрала 16 очков и лидирует в группе Н. Столько же у России, которая идет второй. Далее расположились Словения (10 очков), Словакия (9), Мальта и Кипр (по 4).
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Группа Н
7-й тур
Кипр — Хорватия — 0:3 (0:1)
Голы: Перишич, 45+2 (0:1). Гвардиол, 80 (0:2). Ливая, 90+2 (0:3).
Кипр: Михаил, Иоанну, Андреу, Псалтис, К.Сотириу, Авраам (Антониадес, 61), Артиматас (Кириаку, 69), Кастанос, П.Сотириу (Какуллис, 85), Папулис (Лоизу, 69), Питтас (Тзионис, 46).
Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Соса, Станишич, Гвардиол, Модрич (Иванушец, 84), Перишич, Ковачич (Пашалич, 63), Брозович (Якич, 84), Влашич (Брекало, 69), Крамарич (Ливая, 68).
Предупреждения: Ковачич, 33. Артиматас, 33. Авраам, 44. Станишич, 61.
Судья: Оливер (Англия).
8 октября. Ларнака. Стадион «АЕК Арена».
Мальта — Словения — 0:4 (0:1)
Голы: Иличич, 27 (0:1). Шпорар, 49 (0:2). Иличич, 60 (0:3). Шешко, 67 (0:4).
Мальта: Бонелло, Мускат, Аттард, Шо, Пепе, Пизани (Оверенд, 68), Теума, Д.Мбонг (Каруана, 68), Монтебелло (Дегабриэле, 80), Димеч (Гамбин, 57), П.Мбонг (Сатариано, 57).
Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник, Иличич (Захович, 72), Куртич (Элшник, 82), Вербич (Чрнигой, 62), Ловрич (Горенц-Станкович, 71), Бийол, Гнезда Черин, Шпорар (Шешко, 61).
Предупреждения: Д.Мбонг, 66. Сатариано, 88. Горенц-Станкович, 88.
Судья: Сидиропулос (Греция).
8 октября. Та Кали. Стадион «Национальный».
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