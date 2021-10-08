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Хорватия обыграла Кипр и продолжает лидировать в группе Н

8 октября, 23:37
Кипр – Хорватия – 0:3. Фото Twitter
Кипр – Хорватия – 0:3. Фото Twitter
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Сборная Хорватии на выезде победила команду Кипра (3:0) в матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.

Голы забивали Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя. Также у хорватов мог отличиться Лука Модрич, но не реализовал пенальти.

В параллельном матче Словения победила Мальту (4:0). Дубль в активе Йосипа Иличича.

Хорватия набрала 16 очков и лидирует в группе Н. Столько же у России, которая идет второй. Далее расположились Словения (10 очков), Словакия (9), Мальта и Кипр (по 4).

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Группа Н

7-й тур

Кипр — Хорватия — 0:3 (0:1)

Голы: Перишич, 45+2 (0:1). Гвардиол, 80 (0:2). Ливая, 90+2 (0:3).

Кипр: Михаил, Иоанну, Андреу, Псалтис, К.Сотириу, Авраам (Антониадес, 61), Артиматас (Кириаку, 69), Кастанос, П.Сотириу (Какуллис, 85), Папулис (Лоизу, 69), Питтас (Тзионис, 46).

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Соса, Станишич, Гвардиол, Модрич (Иванушец, 84), Перишич, Ковачич (Пашалич, 63), Брозович (Якич, 84), Влашич (Брекало, 69), Крамарич (Ливая, 68).

Предупреждения: Ковачич, 33. Артиматас, 33. Авраам, 44. Станишич, 61.

Судья: Оливер (Англия).

8 октября. Ларнака. Стадион «АЕК Арена».

Мальта — Словения — 0:4 (0:1)

Голы: Иличич, 27 (0:1). Шпорар, 49 (0:2). Иличич, 60 (0:3). Шешко, 67 (0:4).

Мальта: Бонелло, Мускат, Аттард, Шо, Пепе, Пизани (Оверенд, 68), Теума, Д.Мбонг (Каруана, 68), Монтебелло (Дегабриэле, 80), Димеч (Гамбин, 57), П.Мбонг (Сатариано, 57).

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник, Иличич (Захович, 72), Куртич (Элшник, 82), Вербич (Чрнигой, 62), Ловрич (Горенц-Станкович, 71), Бийол, Гнезда Черин, Шпорар (Шешко, 61).

Предупреждения: Д.Мбонг, 66. Сатариано, 88. Горенц-Станкович, 88.

Судья: Сидиропулос (Греция).

8 октября. Та Кали. Стадион «Национальный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Евгений Петров все материалы автора
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