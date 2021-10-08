Латвии проиграла Нидерландам, Норвегия и Турция обменялись голами, а Черногория разгромила Гибралтар
Сборная Латвии проиграла Нидерландам (0:1) в матче 7-го тура группового этапа отбора на ЧМ-2022. Победный гол забил Дэви Классен на 19-й минуте.
В других матчах группы G Норвегия и Турция (1:1) сыграли вничью, а Черногория разгромила Гибралтар (3:0).
Расположение команд в турнирной таблице: Нидерланды (16), Норвегия (14), Турция (12), Черногория (11), Латвия (5), Гибралтар (0).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа G
Гибралтар — Черногория — 0:3 (0:2)
Голы: Марушич, 7 (0:1). Бечирай, 44 (0:2). Бечирай, 68 (0:3).
Гибралтар: Голдвин, Уайсмэн (Босио, 73), Дж.Чиполина (Бритто, 73), Р.Чиполина, Оливеро, Ронан, Аннесли, Уокер (Бадр, 82), Торилья (Кумбс, 83), Валарино, Стич (Кашаро, 62).
Черногория: Миятович, Томашевич, Радунович, Вуячич, Вешович, Марушич (Йовович, 73), Косович (Н.Вукчевич, 73), Шчекич (Божович, 51), Бечирай, Мугоша (Осмаич, 45), Хакшабанович (Янкович, 73).
Предупреждения: Голдвин, 41. Бечирай, 45. Томашевич, 61.
Судья: Глова (Словакия).
8 октября. Гибралтар. Стадион «Виктория».
Латвия — Нидерланды — 0:1 (0:1)
Гол: Классен, 19.
Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Карклиньш, 85), Савалниекс, Юрковскис, Эмсис (Стуглис, 89), Цыганик, Кигурс (Кроллис, 84), Яунземс (Онтужанс, 81), Ульдрикис (Тарасов, 90).
Нидерланды: Бейло, Блинд, де Врей, ван Дейк, Дюмфрис, Классен, Ф.де Йонг, Тил (Гравенберх, 62), Бергхайс (Ланг, 62), Депай, Гакпо (Вегхорст, 76).
Судья: Мэдли (Англия).
8 октября. Рига. Стадион «Даугава''.
Турция — Норвегия — 1:1 (1:1)
Голы: Керем Актюркоглу, 6 (1:0). Торстведт, 41 (1:1).
Турция: Угурджан Чакыр, Сердар Азиз (Каан Айхан, 70), Зеки Челик, Мерих Демирал, Джанер Эркин, Озан Туфан (Беркан Кутлу, 58), Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу (Кенан Караман, 84), Оздемир (Тайлан Антальялы, 71), Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 71).
Норвегия: Нюланн, Страндберг, Мелинг, Педерсен (Рюерсон, 84), Ханше-Ольсон, Эль-Юнусси, Эдегор, Берг (Эурснес, 75), Торсби, Торстведт (Бериша, 75), Хауге (Меллер Дели, 76).
Предупреждения: Торсби, 65. Оздемир, 65. Юсуф Языджи, 84. Ханше-Ольсон, 90. Каан Айхан, 90.
Судья: Брих (Германия).
8 октября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».
Методология
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