Португалия — Ирландия: судья не удалил Криштиану Роналду
На 11-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Португалия — Ирландия ошибся словенский арбитр Матей Юг, не удаливший Криштиану Роналду. В том эпизоде капитан португальской сборной установил мяч, чтобы выполнить 11-метровый удар. И в этот момент ирландец Дара О'Ши устроил провокацию, откатив мяч в сторону. Роналду не сдержался и ударил соперника правой рукой.
Никаких дисциплинарных санкций со стороны судьи в адрес обоих футболистов не последовало. Видеоарбитры не стали вмешиваться в действия Юга.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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