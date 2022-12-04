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Роналду недоволен главный тренером Португалии из-за замен на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренером команды Фернанду Сантушем.

Как сообщает CMjornal, 37-летний форвард считает, что его слишком рано заменяют в матчах ЧМ-2022. Сантуш постоянно защищает интересы Роналду в любых спорах.

По данным источника, в Федерации футбола Португалии (FPF) заявили, что не намерены обращать внимание на недовольство Роналду, так как команда должна концентрироваться только на матчах ЧМ-2022 и выходе в финал.

Сантуш заменял Роналду во всех трех матчах групповой стадии чемпионата мира. Против сборной Ганы (3:2) Криштиану покинул поле на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) — на 82-й, против Южной Кореи (1:2) — на 65-й. На счету форварда один гол на турнире в Катаре.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии. Матч пройдет 6 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: CMjornal

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Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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