Романцев — об отказе Дзюбы играть за сборную: «Больше я бы его в сборную не звал»
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу отказа Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
— Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную, — сказал Романцев. — Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение.
Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой. Сборной России предстоит провести две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева
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