Романцев оценил первые матчи сборной России под руководством Карпина

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу первых матчей национальной команды под руководством Валерия Карпина.

— Признаюсь, с приходом Карпина ничего сверхъестественного увидеть в игре сборной я и не ожидал, — сказал Романцев. — Слишком уж в жестких тисках времени он оказался. Да еще и риск потери очков поджимал. К тому же в распоряжении Валеры нет игроков уровня «Челси», «Милана» или «ПСЖ». И работать он начал с теми, кто составлял костяк прежней команды. Да, новички появились, но они — завтрашний день сборной. А задачу надо решать сегодня. Считаю, что начал он правильно, согласно требованиям турнирной ситуации. Да, не слишком ярко, без фейерверка забитых голов, но грамотно и с расчетом. А что касается выпадов по поводу скромных и неубедительных побед, то тренер любой сборной всегда под прицелом критиков. Вон как накинулись на Дидье Дешама после недавней ничьей с Украиной. А ведь он побеждал с французами на чемпионате мира. Словом, я в Карпина верю, что и вам, Геннадий, советую!

В сентябре сборная России сыграла вничью с хорватами (0:0) и обыграла команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0). В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева