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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом получил вызов в сборную Кореи

08:24
Хван Ин Бом. Фото Instagram
Хван Ин Бом. Фото Instagram
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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом получил вызов в сборную Кореи на октябрьские матчи азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Футболист попал в список из 27 игроков, привлеченных к играм национальной сборной.

В октябре сборная Кореи проведет два матча: против Сирии (7 октября) и Ирана (12 октября). Корейцы занимают второе место в группе А азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 с 4 очками в 2 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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