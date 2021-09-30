Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом получил вызов в сборную Кореи
08:24
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом получил вызов в сборную Кореи на октябрьские матчи азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.
Футболист попал в список из 27 игроков, привлеченных к играм национальной сборной.
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В октябре сборная Кореи проведет два матча: против Сирии (7 октября) и Ирана (12 октября). Корейцы занимают второе место в группе А азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 с 4 очками в 2 матчах.
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