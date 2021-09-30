Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», поделился мнением о перспективах 34-летнего полузащитника Дениса Глушакова, который вернулся в состав национальной команды спустя 3,5 года.

— Чего вы ждете от Глушакова в сборной?

— Той же стабильной, качественной и результативной игры, которую он показывает в «Химках», — отметил Романцев. — Именно это и стало решающим для его приглашения в сборную. Еще раз повторю: когда Денис в форме, то он в состоянии справиться с любым заданием тренера. Надеюсь, что с его возвращением средняя линия получит настоящего лидера, способного повести за собой остальных. Такой же характер был и у его дяди — Валерия Глушакова, с которым мне довелось поиграть в молодые годы в «Спартаке». У того, правда, не было такого объема работы, как сейчас у племянника. Но зато за счет техники, идеального паса и хитрющего удара он на поле просто чудеса творил.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева