Холанн не поедет в сборную Норвегии из-за травмы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий «шмелей» Эрлин Холанн не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

«Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с «Аугсбургом», но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии», — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

? Marco #Rose weiter zu @ErlingHaaland: «Er wird erstmal bei uns bleiben und nicht zur norwegischen Nationalmannschaft reisen.» — Borussia Dortmund (@BVB) October 1, 2021

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил две последних игры команды из-за травмы.

В октябре сборная Норвегии проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Турции (8 октября) и Черногории (11 октября).