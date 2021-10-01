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Холанн не поедет в сборную Норвегии из-за травмы

13:25
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий «шмелей» Эрлин Холанн не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

«Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с «Аугсбургом», но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии», — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил две последних игры команды из-за травмы.

В октябре сборная Норвегии проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Турции (8 октября) и Черногории (11 октября).

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Иван Торопцев все материалы автора

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