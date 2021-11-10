Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле покинул расположение сборной Италии из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вместо 31-летнего футболиста главный тренер итальянцев Роберто Манчини пригласил в состав форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Сборной Италии предстоит провести два заключительных тура групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 против Швейцарии (12 ноября) и Северной Ирландии (15 ноября). Итальянцы лидируют в группе C с 14 очками, опережая швейцарцев по разности забитых и пропущенных мячей.