Иммобиле покинул расположение сборной Италии из-за травмы
10:14
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле покинул расположение сборной Италии из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вместо 31-летнего футболиста главный тренер итальянцев Роберто Манчини пригласил в состав форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
#Nazionale ??— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) November 9, 2021
? Anche Ciro #Immobile lascia il ritiro: #Mancini convoca Gianluca #Scamacca#WCQ#Azzurri #VivoAzzurrohttps://t.co/MKuTo4NnAN
Сборной Италии предстоит провести два заключительных тура групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 против Швейцарии (12 ноября) и Северной Ирландии (15 ноября). Итальянцы лидируют в группе C с 14 очками, опережая швейцарцев по разности забитых и пропущенных мячей.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю