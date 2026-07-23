В World Athletics отрицают причастность к недопуску российских спортсменов на Юношескую олимпиаду-2026

В международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) опровергли информацию о причастности к недопуску российских спортсменов к Юношеской олимпиаде 2026 года.

23 июля исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский рассказал о том, что отечественные атлеты не получили квоты для участия в турнире.

«Это решение принято не World Athletics. МОК определил принципы участия в юношеских Олимпийских играх 2026 года, а не квалификационные критерии. При этом используется система распределения квот, разработанная и внедренная МОК совместно с каждым национальным олимпийским комитетом», — приводит ТАСС слова пресс-службы World Athletics.

Юношеская Олимпиада пройдет в Дакаре (Сенегал) с 31 октября по 13 ноября.

В июле 2026 года совет World Athletics оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов, которое действует с 2022 года.