Дворкович приостановил свои полномочия на посту президента ФИДЕ, организацию возглавит Ананд

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оперативно отреагировала на включение Аркадия Дворковича в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

В заявлении, опубликованном на сайте ФИДЕ, Дворкович отметил, что считает данное решение (Евросоюза о вводе ограничений против него. — Прим. «СЭ») незаконным и будет оспаривать его всеми возможными средствами.

Однако, чтобы не препятствовать стабильной работе ФИДЕ, россиянин решил добровольно приостановить свои полномочия на посту президента организации — до тех пор, пока он будет находиться под санкциями ЕС. Обязанности президента переходят к первому вице-президенту Вишванатану Ананду.

Совет ФИДЕ принял и утвердил это решение. Новые выборы главы организации пройдут 26 сентября в Самарканде.