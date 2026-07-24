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Дворкович приостановил свои полномочия на посту президента ФИДЕ, организацию возглавит Ананд

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Аркадий Дворкович.
Фото Известия

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оперативно отреагировала на включение Аркадия Дворковича в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

В заявлении, опубликованном на сайте ФИДЕ, Дворкович отметил, что считает данное решение (Евросоюза о вводе ограничений против него. — Прим. «СЭ») незаконным и будет оспаривать его всеми возможными средствами.

Однако, чтобы не препятствовать стабильной работе ФИДЕ, россиянин решил добровольно приостановить свои полномочия на посту президента организации — до тех пор, пока он будет находиться под санкциями ЕС. Обязанности президента переходят к первому вице-президенту Вишванатану Ананду.

Совет ФИДЕ принял и утвердил это решение. Новые выборы главы организации пройдут 26 сентября в Самарканде.

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Шахматы
Аркадий Дворкович
Вишванатан Ананд
ФИДЕ
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