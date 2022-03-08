Полуфинальный стыковой матч за право сыграть в финальной части чемпионата мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины перенесен, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что официально о новой дате встречи, отложенной из-за ситуации на Украине, будет объявлено в течение ближайших 48 часов. В настоящий момент официальных объявлений о переносе игры нет.

Изначально встреча должна была состояться 24 марта в Глазго. В другом полуфинале мини-турнира встречаются команды Уэльса и Австрии.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили 28 февраля о полном исключении российских клубов и сборных из турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.