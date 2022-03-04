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Сегодня, 20:23

Пресс-атташе сборной Польши заявил, что ФИФА до сих пор не приняла решения по поводу матча с Россией

Виктория Кравченко
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский рассказал, что ФИФА еще не приняла решения по поводу стыкового матча ЧМ-2022 против России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соцсети сотрудника.

Польские СМИ писали, что сборная Польши автоматически выйдет в финал стыкового турнира.

«ФИФА все еще не приняла решения по стыковому матчу Россия — Польша. Нкаких писем мы не получали от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является домыслами», — написал Квятковский в Twitter.

Матч России с Польшей в стыках к ЧМ-2022 должен был состояться 24 марта в Москве.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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