Пресс-атташе сборной Польши заявил, что ФИФА до сих пор не приняла решения по поводу матча с Россией

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский рассказал, что ФИФА еще не приняла решения по поводу стыкового матча ЧМ-2022 против России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соцсети сотрудника.

Польские СМИ писали, что сборная Польши автоматически выйдет в финал стыкового турнира.

«ФИФА все еще не приняла решения по стыковому матчу Россия — Польша. Нкаких писем мы не получали от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является домыслами», — написал Квятковский в Twitter.

Матч России с Польшей в стыках к ЧМ-2022 должен был состояться 24 марта в Москве.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.